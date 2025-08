14.800 Fans, Ost-Derby: Es gibt wahrlich schlechtere Orte für ein Profi-Debüt im Fußball. Tristan Zobel holte mit Aue ein 0:0 gegen Rostock – an einem überwältigenden Tag für ihn in Liga drei.

Was für ein Erlebnis beim Profi-Debüt: Der aus Emmelshausen stammende Fußballer Tristan Zobel stand wie erwartet in der Startelf beim Drittliga-Auftakt seines neuen Klubs Erzgebirge Aue (Zobel ist von Paderborn ausgeliehen) im Ost-Derby gegen Titelkandidat Hansa Rostock. Vor ausverkauftem Haus (14.800 Zuschauer) im Erzgebirgsstadion fielen keine Tore, 0:0 hätte es aber dennoch nicht ausgehen müssen.

In der 75. Minute verschoss Aues Marvin Stefaniak einen Foulelfmeter, Rostocks Keeper Benjamin Uphoff hielt und wurde so der „Man of the Match“. Zobel verteidigte als linker Innenverteidiger in der Auer Dreierkette. „Dass die Null gestanden hat, freut mit natürlich persönlich, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte der 21-jährige Zobel, der insgesamt überwältigt war: „Ich hatte das erste Mal richtig Gänsehaut beim Aufwärmen, als wir uns Stadion sind, das war ein toller und bewegender Moment. Meine Familie war da, ich habe wirklich jede Sekunde genossen.“