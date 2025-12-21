Zobel beendet das Jahr mit Aue mit 4:0-Heimsieg

Wie haben sich die beiden Rhein-Hunsrücker Fußballprofis Tristan Zobel (Erzgebirge Aue) aus Emmelshausen und Luis Jakobi (FC Differdingen) aus Lautzenhausen in die Winterpause verabschiedet?
Lesezeit 1 Minute
Drittligist Erzgebirge Aue hat mit dem 4:0-Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05 einen versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Aue beendet damit die Hinrunde mit 22 Punkten aus 19 Spielen und steht in der 20-köpfigen 3. Liga zur Winterpause auf dem ersten Nichtabstiegsplatz 16 – mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone und Alemannia Aachen.