Jakobi überwintert als Erster Zobel beendet das Jahr mit Aue mit 4:0-Heimsieg Michael Bongard 21.12.2025, 16:31 Uhr

i Jubel bei Erzgebirge Aue und Tristan Zobel (rechts) über den 4:0-Heimsieg gegen Schweinfurt 05. Der 22-jährige Emmelshausener spielte wie immer 90 Minuten als Innenverteidiger durch beim Drittligisten Aue. FC Erzgebirge Aue

Wie haben sich die beiden Rhein-Hunsrücker Fußballprofis Tristan Zobel (Erzgebirge Aue) aus Emmelshausen und Luis Jakobi (FC Differdingen) aus Lautzenhausen in die Winterpause verabschiedet?

Drittligist Erzgebirge Aue hat mit dem 4:0-Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Schweinfurt 05 einen versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Aue beendet damit die Hinrunde mit 22 Punkten aus 19 Spielen und steht in der 20-köpfigen 3. Liga zur Winterpause auf dem ersten Nichtabstiegsplatz 16 – mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone und Alemannia Aachen.







