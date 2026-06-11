Nicht mal 18 Jahre ist Gilberto Mora alt. Er gilt als Riesentalent. Beim WM-Eröffnungsspiel wird er eingewechselt. Ein Rekord im Mitgastgeberland.

Mexiko-Stadt (dpa) – Teenager Gilberto Mora ist nun der jüngste Spieler Mexikos in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Der offensive Mittelfeldspieler wurde beim Auftaktspiel des Mitgastgebers gegen Südafrika im Aztekenstadion in der 66. Minute eingewechselt. Und das im Alter von 17 Jahren und 240Tagen.

Die über 80.000 Fans feierten den Teenager mit «Mora, Mora»-Rufen. Unmittelbar danach erhöhten die Mexikaner auf 2:0. Mit 16 Jahren hatte Mora auch schon zum mexikanischen Team gehört, das den Gold Cup holte. Sein Einsatz beim WM-Auftakt in Mexiko-Stadt gegen Südafrika ist sein neunter insgesamt.

Ein Nordire ist noch immer der jüngste WM-Spieler

Mora gilt in Mexiko als riesiges Talent und weckte auch schon das Begehren europäischer Clubs. Der 17-Jährige steht aber weiter beim Club Tijuana in Mexiko unter Vertrag. Laut dem Sender ESPN soll sein neuer Kontrakt über drei Jahre aber entsprechende Klauseln enthalten, sollte ein konkretes Angebot vorliegen.

Jüngster Spieler bei einer WM ist der Nordire Norman Whiteside, der bei der WM 1982 in Spanien im Alter von 17 Jahren und 41 Tagen seine erste Partie bei einer Weltmeisterschaft bestritt.