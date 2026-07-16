Gegen England trifft Lionel Messi zwar nicht. Seine beiden Vorlagen haben jedoch Bedeutung für die Torjägerliste.

Atlanta (dpa) – Lionel Messi hat im Rennen um den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen bei der Fußball-Weltmeisterschaft wieder vorgelegt. Der 39 Jahre alte Kapitän von Titelverteidiger Argentinien überholte dank seiner beiden Vorlagen beim 2:1-Halbfinalsieg gegen England in Atlanta Frankreichs Kylian Mbappé.

Beide erzielten bisher acht Tore, Messi kommt nun auf vier Vorlagen, Mbappé auf drei. Bei Torgleichheit entscheidet die Anzahl der Assists über die Platzierung in der Wertung des Weltverbands FIFA.

Beide können bei der WM noch einmal zuschlagen. Messi steht im Finale und trifft in seinem insgesamt dritten WM-Endspiel am Sonntag in East Rutherford auf Europameister Spanien. Mbappé spielt mit Frankreich gegen England um Platz drei.

Mit den Vorlagen zu beiden Treffern der Albiceleste gegen die Three Lions kommt Messi bei dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mittlerweile auf insgesamt 12 Torbeteiligungen. Mbappé liegt bei 11.