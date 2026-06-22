Ein Gewitter sorgt beim Spiel zwischen Frankreich und dem Irak für eine XXL-Unterbrechung. Die zweite Halbzeit verzögert sich um fast zwei Stunden. Was sich im Stadion während der Pause abspielte.

Philadelphia (dpa) - Das WM-Spiel zwischen Frankreich und dem Irak ist nach dem heftigen Unwetter rund um das Stadion und einer fast zweistündigen Verzögerung fortgesetzt worden. Bei weiterhin dunklen Wolken und nur noch leichtem Regen nahmen beide Teams das Spiel beim Stand von 1:0 für den Favoriten wieder auf. Star-Stürmer Kylian Mbappé hatte in der 14. Minute den Führungstreffer erzielt.

Unmittelbar vor Wiederaufnahme des Spiels rückten Helfer an, um den Rasen von den Wassermassen zu befreien. Beim Aufwärmen der Spieler rollte der Ball kaum noch und blieb immer wieder in Pfützen hängen. Weil das Wetter den Terminplan so heftig durcheinanderwirbelt, soll es keine Trinkpause in der zweiten Hälfte geben, wie die FIFA mitteilte.

«Suchen Sie bitte Schutz»

Mit Beginn der Halbzeitpause waren die Besucher aufgefordert worden, die Tribünen zu verlassen. «Ein heftiges Gewitter naht. Suchen Sie bitte Schutz», teilten die Veranstalter über die Lautsprecher mit.

Während der Unterbrechung waren immer wieder Zehntausende Besucher auf ihre Plätze zurückgekehrt. «Das Spiel wird fortgesetzt, sobald die Sicherheit gewährleistet ist», sagte ein Stadionsprecher und schickte die ungeduldigen Fans wieder weg. Einige Zuschauer vertrieben sich die Zeit mit einer La Ola oder oberkörperfreien Selfies im Regen.

Bereits drei Stunden vor dem Spiel hatte ein Unwetter für Beeinträchtigungen gesorgt. Der Einlass verzögerte sich um rund 45 Minuten. Fans wurden aufgefordert, Schutz zu suchen oder die Anreise vorerst zu verschieben.