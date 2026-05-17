Anton Stach muss nach einer Verletzung vom Platz – steht sein WM-Traum jetzt auf der Kippe? Die Diagnose bleibt vorerst offen.

Leeds (dpa) – Kurz vor der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders ist Fußball-Nationalspieler Anton Stach (27) im Premier-League-Spiel von Leeds United verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Beim 1:0 gegen Brighton & Hove Albion verletzte sich der defensive Mittelfeldspieler in der 71. Minute, blutete am Fuß und wurde mit einer Trage vom Platz gebracht.

Kader-Bekanntgabe am Donnerstag

Wie schwer die Blessur ist, steht noch nicht fest. Eine Diagnose ist vorerst nicht bekannt. Damit ist ungewiss, wie sich die Verletzung auf eine mögliche Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in diesem Sommer auswirken könnte.

Stach absolvierte bisher drei Fußball-Länderspiele. Beim 4:3 in der Schweiz Ende März wurde der frühere Hoffenheimer in der 80. Minute eingewechselt. Am Donnerstag wird Bundestrainer Julian Nagelsmann sein 26-köpfiges Aufgebot für die WM bekanntgeben. Die WM-Vorbereitung im Stammquartier in Herzogenaurach beginnt am 27. Mai.