Wieder das blaue Trikot: Erinnerungen an Maradonas «Hand Gottes» werden wach. Kann England das Trauma von 1986 und 1998 gegen Argentinien abschütteln?

Atlanta (dpa) – Vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien dürfte die Festlegung der Trikotfarben keine guten Erinnerungen bei England wecken. Wie schon im legendären WM-Viertelfinale 1986 als auch im Achtelfinale 1998 spielt Argentinien in den dunkelblauen Auswärtstrikots. Das bestätigte der argentinische Fußball-Verband der dpa. England trifft am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Atlanta auf den Titelverteidiger.

In Mexiko-Stadt hatte Diego Maradona vor 40 Jahren die Führung mit der «Hand Gottes» erzielt, später legte er mit dem vom Weltverband FIFA zum Jahrhunderttor gekürten 2:0 nach. Am Ende hieß es 2:1. 1998 in Frankreich hatte sich David Beckham zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen und die Rote Karte gesehen. Nach der Verlängerung stand es 2:2, Argentinien siegte im Elfmeterschießen.

Bei den WM-Niederlagen 1966 und 2002 gegen England hatte Argentinien in den klassischen Farben himmelblau und weiß gespielt. Bei dieser WM hatten Lionel Messi und Co. im Gruppenspiel gegen Jordanien das Auswärtstrikot getragen und 3:1 gewonnen.