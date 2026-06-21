Felix Zwayer war in der WM-Partie USA gegen Australien zu Boden gegangen. Der deutsche Schiedsrichter sorgte für einen ungewöhnlichen Zwischenfall, scheint aber fit für weitere Einsätze.

Seattle (dpa) – Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer hat sich von seinen Krämpfen bei seinem WM-Debüt wieder erholt. «Felix ist untersucht und wohlauf, es lag eine Muskelkontraktion infolge einer unnormalen Bewegung vor», sagte Schiedsrichterboss Knut Kircher auf dpa-Anfrage. «Es geht ihm gut, und er kann weiter im Turnier bleiben, was uns und ihn sehr freut.»

Spieler halfen Zwayer auf dem Rasen

In der Nachspielzeit der Partie zwischen USA und Australien saß der 45-jährige Berliner auf dem Rasen des Stadions in Seattle und ließ sich von den Profis Krämpfe aus der linken Wade drücken. Als er wieder aufstehen und die Partie regulär beenden konnte, klatschten die 66.925 Fans voller Respekt. Zwayer verließ die Arena später ohne Kommentar und damit ohne ein Update zu seinem Gesundheitszustand.