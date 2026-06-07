Lionel Messi bleibt auf der Bank, ein Debütant vom HSV feiert Premiere und ein Ex-Bundesligaprofi verpasst die WM.

College Station (dpa) – Mit Kapitän Lionel Messi auf der Bank im Kyle Field Stadium hat Fußball-Weltmeister Argentinien sein erstes WM-Testspiel gegen das nicht qualifizierte Honduras mit 2:0 (1:0) gewonnen.

In der Stadt College Station im US-Bundesstaat Texas brachte Lautaro Martínez von Inter Mailand die «Albiceleste» in der 37. Minute per Foulelfmeter in Führung. Dem Strafstoß war eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters vorausgegangen. In der 54. Minute erhöhte Giuliano Simeone von Atlético Madrid auf 2:0.

Cheftrainer Lionel Scaloni nutzte die Partie, um mehrere Neulinge zu testen und Spieler zu schonen, die sich noch in der Genesungsphase befinden. Innenverteidiger Nicolás Capaldo vom Hamburger SV war einer der Spieler, der sein Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft gab.

Neben dem leicht angeschlagenen Messi wurden unter anderem auch Torwart Emiliano Martínez, der sich an einem Finger verletzt hat, sowie Stürmer Nicolás Paz, der mit Knieproblemen kämpft, für das Testspiel nicht eingesetzt.

WM-Aus für früheren Bundesligaspieler Leo Balerdi

Abwehrspieler Leonardo Balerdi wird die WM ganz verpassen. Der frühere Profi von Borussia Dortmund, der bei Olympique Marseille unter Vertrag steht, fällt wegen einer Muskelverletzung im rechten Unterschenkel aus, wie die argentinische Nationalmannschaft am Samstag wenige Stunden vor dem Testspiel mitteilte. Wer nachnominiert wird, war zunächst nicht bekannt.

Argentinien ist dreieinhalb Jahre nach dem WM-Titel von Katar einer der Mitfavoriten bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. In der Vorrunde bekommen es die Südamerikaner in Gruppe J mit Algerien, Österreich und Jordanien zu tun.