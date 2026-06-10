Rechtzeitig vor dem WM-Start hat Titelverteidiger Argentinien sein Testspiel gegen Island klar gewonnen. Dabei traf auch Superstar Lionel Messi. Danach meldete er sich noch zu Wort.

Auburn (dpa) – Nach dem souveränen Sieg im letzten Testspiel hat Superstar Lionel Messi die argentinische Mannschaft und ihre Fans auf die WM-Titelverteidigung eingeschworen. «Los geht’s, aber zusammen wie nie zuvor», schrieb der 38-Jährige bei Instagram zu einem Foto vom 3:0 gegen Island.

Bei dem klaren Sieg feierte Messi seine Rückkehr mit einem Elfmeter-Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 (72.). Er war zwei Minuten vorher eingewechselt worden, nachdem er beim Sieg zuvor gegen Honduras wegen einer Überlastung im Oberschenkel noch ausgesetzt hatte. Die weiteren Treffer in der Partie in Auburn im US-Bundesstaat Alabama erzielten Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.).

Für Messi war es im 199. Länderspiel für Argentinien der 117. Treffer. Der bald 39-Jährige kürte sich Verbandsangaben zum ältesten Torschützen der Albiceleste.

Für Argentinien beginnt die WM am 17. Juni (MESZ) gegen Algerien. Die weiteren Gruppengegner sind Österreich mit Trainer Ralf Rangnick und Jordanien. Für Messi, der Argentinien 2022 in Katar zum Titel geführt hatte, wird es die sechste WM-Teilnahme.