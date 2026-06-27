Wout Weghorst spielt mehr als vier Jahre in der Bundesliga. Jetzt wechselt er innerhalb der Niederlande den Club.

Kansas City (dpa) – Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst wechselt innerhalb der Niederlande von Ajax Amsterdam zum FC Twente Enschede. Der 33-Jährige erhält in Enschede einen Zweijahresvertrag.

Aktuell ist Weghorst mit den Niederlanden bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei, kam im Oranje-Team in der Vorrunde aber noch nicht zum Einsatz. In der Bundesliga spielte Weghorst dreieinhalb Jahre für den VfL Wolfsburg und eine Saison für die TSG 1899 Hoffenheim.