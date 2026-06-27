Transfer
Weghorst von Ajax Amsterdam nach Enschede
Wout Weghorst
Ex-Bundesliga-Profi Wout Weghorst wechselt innerhalb der Niederlande. (Archivbild)
Peter Dejong. DPA

Wout Weghorst spielt mehr als vier Jahre in der Bundesliga. Jetzt wechselt er innerhalb der Niederlande den Club.

Kansas City (dpa) – Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst wechselt innerhalb der Niederlande von Ajax Amsterdam zum FC Twente Enschede. Der 33-Jährige erhält in Enschede einen Zweijahresvertrag.

Aktuell ist Weghorst mit den Niederlanden bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei, kam im Oranje-Team in der Vorrunde aber noch nicht zum Einsatz. In der Bundesliga spielte Weghorst dreieinhalb Jahre für den VfL Wolfsburg und eine Saison für die TSG 1899 Hoffenheim.

© dpa-infocom, dpa:260627-930-295389/1

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