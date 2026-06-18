Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez wird nach dieser WM wahrscheinlich einen neuen Job antreten. Jetzt gibt es auch Meldungen, wohin es ihn zieht. Und die haben es in sich.

Palm Beach Gardens (dpa) – Neben dem Fehlstart gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) sorgt auch die Zukunft von Nationaltrainer Roberto Martinez bei der Fußball-WM für große Unruhe beim Mitfavoriten Portugal. Medienberichten zufolge hat der 52 Jahre alte Spanier bereits vor Turnierbeginn mit dem saudische-arabischen Club Al-Nassr über einen Wechsel nach der Weltmeisterschaft gesprochen. Für das Team aus der Hauptstadt Riad spielt auch Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.

Martinez hatte die Portugiesen 2023 übernommen. Sein Vertrag läuft nach der aktuell laufenden WM in den USA, Mexiko und Kanada aus. Portugiesische Medien hatten bereits in den vergangenen Tagen darüber berichtet, dass der Weggang des Trainers beschlossene Sache sei. Das wies Martinez jedoch zurück: «Das sind keine News. Ich bin komplett fokussiert auf die WM», sagte er bereits vor dem schwachen Auftritt gegen die Demokratische Republik Kongo.