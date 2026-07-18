Die Stimmung unter den englischen Fans ist nach dem Halbfinal-Aus bei der WM angespannt. Das bekam Trainer Thomas Tuchel zu spüren.

Miami (dpa) – Englands Trainer Thomas Tuchel ist vor dem Spiel um Platz drei bei der Fußball-WM von den eigenen Fans ausgebuht worden. Als beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung am Ende der Schwabe auf der Anzeigetafel eingeblendet wurde, waren im Miami-Stadion viele Buhrufe zu hören.

Während des Spiels dürfte sich die Stimmung zunächst gedreht haben. England führte gegen Frankreich durch Tore von Declan Rice (3. Minute), Ezri Konsa (18.) und Bukayo Saka (37.) früh mit 3:0.

Tuchel steht nach dem Aus gegen Argentinien in der Kritik. England war dort in der 55. Minute in Führung gegangen, hatte danach aber enorm passiv agiert. Argentinien drehte das Spiel mit zwei späten Toren und trifft im Finale auf Spanien.