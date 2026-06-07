Brasilien will unbedingt den siebten WM-Titel holen. Ein wichtiger Spieler fällt aber kurzfristig aus.

Cleveland (dpa) – Rekord-Weltmeister Brasilien muss bei der Fußball-WM auf den Abwehrspieler Wesley von AS Rom verzichten. Der 22-Jährige musste am Samstagabend beim letzten WM-Test gegen Ägypten (2:1) schon in der 17. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

Für den unumstrittenen Stammspieler seiner «Seleção» nominierte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Mittelfeldspieler Ederson nach. Der 26-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United.