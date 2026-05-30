Seit mehr als einem Jahr hat Alphonso Davies nicht mehr für Kanada gespielt, derzeit ist der Profi des FC Bayern München wieder verletzt. Im WM-Kader steht der Kapitän aber trotzdem.

Ottawa (dpa) – Bayern-Verteidiger Alphonso Davies steht trotz seiner Oberschenkelverletzung im WM-Aufgebot von Co-Gastgeber Kanada. «Er läuft schon auf dem Platz, wir müssen also einfach schauen wie es sich insgesamt bei ihm entwickelt und dann Wege finden, um ihn zu beschleunigen. Aber er freut sich sehr, herzukommen», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch. «Ich bin hoffnungsvoll, dass er ein paar Tage wegkommt und dann frisch hier ankommt», sagte der Ex-Coach von RB Leipzig.

Davies hatte sich beim Halbfinal-Aus des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain in der Champions League am Oberschenkel verletzt und die Schlussphase der Saison verpasst. Derzeit ist er noch in Deutschland. Marsch deutete an, dass der WM-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina am 12. Juni in Toronto noch zu früh kommen könnte für Davies.

Davies hat seit März 2025 nicht mehr für Kanada gespielt

Der 25 Jahre alte Profi ist Kapitän von Kanadas Fußball-Nationalmannschaft, konnte aber wegen diverser Verletzungen seit März 2025 verletzungsbedingt nicht mehr für den Mitausrichter auflaufen. Kanada trifft in Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sowie auf Außenseiter Katar. Das Team startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins WM-Turnier. Trainer Marsch und sein Team rechnen sich gute Chancen auf die K.-o.-Runde aus.

Davies hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Verletzungen. Auf zwei Muskelfaserrisse folgte in der Saison 2024/25 ein Kreuzbandriss. Davies hatte im Februar 2025 bei den Bayern bis 2030 verlängert – kurz danach folgte die schwere Knieverletzung. In dieser Spielzeit warfen ihn erneut ein Muskelfaserriss und eine Oberschenkelzerrung zurück.