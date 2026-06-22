Ein Gewitter stoppt das WM-Spiel zwischen Mitfavorit Frankreich und dem Irak. Die Halbzeit wird auf 30 Minuten verlängert. Wie es jetzt weitergeht.

Philadelphia (dpa) - Wegen eines Unwetters rund um das Stadion ist das WM-Spiel zwischen Mitfavorit Frankreich und Außenseiter Irak unterbrochen worden. Zunächst forderten die Veranstalter die Besucher in der Halbzeit auf, die Tribüne in Philadelphia zu räumen und Schutz zu suchen. Kurz darauf teilte eine FIFA-Sprecherin mit, dass die Halbzeit um mindestens 15 Minuten verlängert werde. Zu dem Zeitpunkt stand es durch einen Treffer von Kylian Mbappé 1:0 für den Favoriten.

Bereits drei Stunden vor dem Spiel hatte ein Unwetter für Beeinträchtigungen gesorgt. Der Einlass verzögerte sich um rund 45 Minuten. Fans wurden aufgefordert, Schutz zu suchen oder die Anreise vorerst zu verschieben.

Meteorologe: Risiko für Tornado besteht

Zuvor hatten die örtlichen Behörden eine Unwetterwarnung herausgegeben. Meteorologen warnten vor schweren Gewittern mit starken Windböen und gefährlichen Blitzeinschlägen. Zudem bestehe die Gefahr von Tornados, hieß es. Die Partie hatte pünktlich begonnen.



Während der Unterbrechung waren zunächst keine Blitze am Himmel zu sehen. Auch Donner waren unmittelbar um das Stadion nicht zu hören. Es regnete heftig.

Wann wird ein Spiel unterbrochen?

Bei Unwettern und Gewittern in den USA orientieren sich Veranstalter an den Empfehlungen der US-amerikanischen Nationalen Wetter- und Ozeanografiebehörde (NOAA). Diese empfiehlt, Aktivitäten im Freien für mindestens 30 Minuten zu unterbrechen, wenn innerhalb eines Radius von etwa 13 Kilometern ein Blitz registriert wird. Jeder weitere Blitzeinschlag setzt diese 30-Minuten-Frist erneut in Gang.

In solchen Fällen verlassen Spieler in der Regel das Feld, und Zuschauer werden in sichere Bereiche geleitet. Eine verbindliche maximale Dauer für Spielunterbrechungen gibt es dabei nicht. Die FIFA bewertet die jeweilige Situation individuell und entscheidet abhängig von den aktuellen Sicherheitsbedingungen über die Fortsetzung des Spiels.

Mehrere Unterbrechungen bei Club-WM 2025

Bei der Club-WM im Vorjahr mussten in den USA sechs Spiele aufgrund von Unwettern unterbrochen, wobei die Unterbrechungen zwischen 40 Minuten und 2 Stunden dauerten. Der damalige Chelsea-Trainer Enzo Maresca sprach von «einem Witz» und stellte sogar infrage, ob große Turniere im Sommer überhaupt in den USA ausgetragen werden sollten.