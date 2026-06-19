Auf die türkische Nationalmannschaft und ihren Trainer prasselt nach der Auftaktniederlage bei der WM große Kritik ein. Vincenzo Montella wehrt sich.

Santa Clara (dpa) – Mit ruhiger Stimme, aber deutlichen Worten hat Vincenzo Montella die teils heftige Kritik an der türkischen Nationalmannschaft nach der WM-Auftaktniederlage gegen Australien verurteilt.

«Dieses Chaos enttäuscht mich sehr. Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt und ich finde, wir verdienen ein bisschen mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn wir es besser hätten machen können», sagte der türkische Nationalcoach vor der wichtigen Partie gegen Paraguay am Samstag (05.00 Uhr/MagentaTV).

«Wir haben dieses Spiel mit klarem Kopf vorbereitet, obwohl um uns herum so viel Chaos war», sagte Montella an seinem 52. Geburtstag. «Ich beziehe mich nicht auf alle Medien, aber es gibt ein paar Individuen, die für Wirbel sorgen.» Er habe nach dem 0:2 zwar Kritik erwartet, «aber nicht in diesem Ausmaß».

Familienbesuch als Ablenkung

Der Druck für den Trainer und seine Mannschaft um Superstar Arda Güler von Real Madrid ist riesig. Sollte der bisher so starke Co-Gastgeber USA gegen Australien mindestens einen Punkt holen und die Türkei verlieren, stünde das Aus nach der Gruppenphase bereits nach zwei Spielen fest.

Von äußeren Einflüssen wie Social Media abschotten könne Montella seine Spieler nicht. Das sei «unmöglich». Der frühere italienische Nationalspieler versucht jedoch mit anderen Maßnahmen, für etwas Ablenkung zu sorgen. «Das war einer der Gründe, warum wir die Familien heute eingeladen haben», sagte er.

Der Coach sieht seine Mannschaft bereit für das Duell mit den ebenfalls mit einer Niederlage gestarteten Südamerikanern. «Wir sind vereinter als je zuvor, um es herumzureißen und nach der Niederlage zurückzuschlagen», kündigte er an. Durchaus süffisant sagte er zudem: «Ich bin sicher: Wenn wir morgen gewinnen, werden einige Leute wieder sagen, wir werden Weltmeister.»