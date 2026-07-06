Die Aussetzung der Rot-Sperre für US-Angreifer Folarin Balogun bei der WM bewegt die Fußball-Welt. Englands deutscher Nationaltrainer Thomas Tuchel äußert sich dazu.

Mexiko-Stadt (dpa) – Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit großem Erstaunen auf die Aussetzung der Rot-Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun bei der WM reagiert. «Ich denke, um ganz klar zu sein, dass es keine Rote Karte war. Aber der VAR war involviert. Drei Leute vom VAR und der Referee haben es gecheckt und hatten die Meinung, dass es eine Rote Karte war. Es wurde also eine Entscheidung getroffen», sagte Tuchel.

«Wer kippt diese Entscheidung dann – und wann? Und auf welcher Grundlage? Wie weit geht das jetzt? Es ist einfach seltsam für mich. Wir wollen einfach Konsistenz in den Entscheidungen haben», mahnte der Coach.

Tuchel sagte nach dem 3:2 der Three Lions im WM-Achtelfinale gegen Mexiko zudem: «Legen wir jetzt Berufung ein, wenn eine Gelbe Karte keine Gelbe Karte ist?» Man könnte jetzt endlos debattieren. «Wo fängt es an und wo hört es auf?», sagte Tuchel. Auf die anschließende Frage eines Journalisten, ob man vielleicht US-Präsident Donald Trump fragen sollte, sagte Tuchel: «Vielleicht. Das ist ein guter Startpunkt.»

Medien: Trump rief Infantino an

Balogun hatte im WM-Sechzehntelfinale der USA gegen Bosnien-Herzegowina eine umstrittene Rote Karte gesehen. «The Athletic» und die Nachrichtenagentur AP berichteten am Sonntag übereinstimmend, Trump habe bei FIFA-Chef Gianni Infantino angerufen, um sich für eine Aussetzung der Rot-Sperre des besten US-Torschützen für das WM-Achtelfinale gegen Belgien in Seattle einzusetzen (Dienstag 2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV).

Demzufolge bestätigten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen den ungewöhnlichen Ablauf. Weder die FIFA noch das Weiße Haus haben die Information bislang kommentiert.