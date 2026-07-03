Noch ist es nicht so ganz die WM des Brahim Díaz. Vor dem Achtelfinale gegen Kanada spricht Marokkos Coach Mohamed Ouahbi über die bisherigen Leistungen des Real-Stars.

Houston (dpa) – Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi hat seinen bei dieser WM noch torlosen Offensivstar Brahim Díaz vor dem Achtelfinale gegen Kanada in Schutz genommen. «Das ist immer das Problem mit großen Spielern: Wir erwarten immer mehr von ihnen, sind sehr anspruchsvoll mit ihnen», sagte der 49-Jährige vor der Partie in Houston am Samstag (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Díaz müsse «nicht jeden einzelnen Tag der Gamechanger sein».

In den bisherigen vier Spielen der Marokkaner bei diesem Turnier hat Díaz noch kein Tor erzielt. Mit den zwei Vorlagen des 26-Jährigen von Real Madrid sei er aber «sehr glücklich», sagte Ouahbi. Zudem lobte er Díaz für dessen Defensivarbeit. «Er ist einer unserer besten Spieler», so der Coach über den Torschützenkönig des Afrika Cups im vergangenen Winter.

Marokko, der WM-Vierte von 2022, beendete die Gruppenphase mit sieben Punkten aus drei Spielen und setzte sich im Sechzehntelfinale dann im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durch. Gegen Kanada müsse sich sein Team aber steigern, forderte Ouahbi. «Das Level, das wir die ersten Spiele gezeigt haben, wird nicht reichen, um dieses Spiel zu gewinnen», sagte er.