Rund 800.000 Menschen allein auf der Prachtstraße Reforma beim Sieg zuletzt. Die Begeisterung um Mexikos Nationalmannschaft ist riesig. Was heißt das vor dem Spiel gegen Ecuador?

Mexiko-Stadt (dpa) – Mexikos Fußball-Nationaltrainer Javier Aguirre ist sich der Verantwortung auch für das gesamte Land vor dem ersten K.-o-Spiel des WM-Mitgastgebers bewusst. Auf die Frage nach dem Gefühl einer moralischen Verpflichtung angesichts der Euphorie im Land sagte der 67-Jährige bei der Pressekonferenz: «Meine Verpflichtung ist wie Ihre: Den Job erfüllen.»

Er versuche, das jeden Tag besser zu machen als am Tag vorher, und den Spielern das Beste mit auf den Weg zu geben. «Wenn das den Menschen Freude bringt, ist das wundervoll», sagte Aguirre.

«Die Fans sind unser bester 12. Mann»

Die Mexikaner treffen nach ihrer perfekten Vorrundenbilanz von drei Siegen in drei Spielen ohne Gegentor im Sechzehntelfinale in der deutschen Nacht auf Mittwoch (03.00 Uhr MESZ/Magenta TV) auf Ecuador. Die Südamerikaner waren durch ein 2:1 im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland weitergekommen. «Das spricht für sich», betonte Aguirre.

Die Mexikaner hoffen in dem Duell auch wieder auf die Unterstützung ihrer Fans im legendären Aztekenstadion mit mehr als 80.000 Zuschauern. «Die Fans sind unser bester 12. Mann», bekräftigte Aguirre. Auf der Prachtstraße Reforma von Mexiko-Stadt hatten sich zuletzt geschätzte 800.000 Menschen versammelt, um den Sieg ihrer «El Tri» gegen Tschechien (3:0) zu feiern.