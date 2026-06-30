Julio Enciso ebnet Paraguay gegen Deutschland den Weg zur WM-Sensation - und weint nach dem Spiel um seinen toten Großvater. Warum sein Opa in diesem historischen Moment trotzdem allgegenwärtig ist.

Foxborough (dpa) – Der größte Moment seiner bisherigen Fußball-Karriere wurde zugleich zu einem der emotionalsten seines Lebens. Julio Enciso hatte Paraguay mit seinem Führungstor auf den Weg zur WM-Sensation gebracht und nach dem dramatischen Elfmeterschießen den historischen Einzug ins Viertelfinale bejubelt. Doch statt ausgelassen zu feiern, brach der 22-Jährige in Tränen aus.

«Es ist der schönste Tag meines Lebens. Ich widme diesen Sieg meinem Opa dort oben im Himmel. Ich musste sofort an ihn denken. Dass wir weitergekommen sind, ist ein Geschenk Gottes und von ihm», sagte Enciso mit zittriger Stimme nach dem sensationellen 4:3 im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Schon unmittelbar nach Abpfiff war der Offensivspieler in Tränen ausgebrochen und seinen Mitspielern in die Arme gefallen.

«Du schaust bestimmt auf mich herab»

Julio Encisos Großvater starb 2023 – ausgerechnet dann, als der Angreifer seine erfolgreiche Debütsaison in der englischen Premier League bei Brighton & Hove Albion abschloss. Der Verlust traf den damaligen Teenager tief. Immer wieder berichtete Enciso davon, wie sein Großvater ihm schon als Kind gesagt habe, dass er eines Tages bei einer Weltmeisterschaft spielen werde. Nun avancierte er neben Torhüter Orlando Gill zum Helden eines WM-Abends.

«Ich erinnere mich noch gut daran, wie er auf mich gezeigt und mir gesagt hat, dass ich eines Tages hier stehen würde», sagte Enciso und blickte zum Himmel, «er ist bestimmt stolz auf mich. Nun schicke ich meinem Großvater einen Kuss in den Himmel».

Duell mit Frankreich? «Haben vor niemandem Angst»

Der Sensationscoup gegen Deutschland hat den Glauben der Südamerikaner an weitere Fußball-Wunder wachsen lassen. «Wir haben vor niemandem Angst. Dieser Einsatz, den wir heute gezeigt haben, war übermenschlich», sagte der Profi von Racing Straßburg. Im Kampf um das Viertelfinale trifft Paraguay entweder auf Topfavorit Frankreich oder Schweden.