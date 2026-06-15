Spaniens Mikel Oyarzabal schreibt gegen Kap Verde WM-Geschichte. Allerdings anders als von ihm und seinen Mitspielern erhofft.

Atlanta (dpa) – Spaniens Stürmer Mikel Oyarzabal hat beim überraschenden 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde für ein unrühmliches Novum bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gesorgt. Der 29-Jährige blieb laut Datenanbieter Opta beim Unentschieden in den ersten 30 Minuten ohne eine einzige Ballberührung und ist damit der erste Spieler seit Beginn der Datenerfassung 1966, dem dies «gelang».

Vor zwei Jahren im EM-Finale gegen England war Oyarzabal noch der gefeierte Held, als er den Siegtreffer zum 2:1 erzielte. Beim WM-Auftakt Spaniens gegen Kap Verde blieb der Profi von Real Sociedad San Sebastián dieses Mal aber wirkungslos – in mehrfacher Hinsicht.