Vor der WM hatte Hugo Broos angekündigt, nach dem Turnier als Trainer von Südafrika aufzuhören. Doch so ganz will er den Ruhestand wohl doch noch nicht akzeptieren.

Inglewood (dpa) – Hugo Broos hat seine Zukunft als Nationaltrainer von Südafrika nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale offen gelassen. «Ich denke, es ist nicht klug Entscheidungen zu treffen, wenn man enttäuscht ist. Also werde ich das auch nicht tun», sagte der 74 Jahre alte Belgier nach dem 0:1 (0:0) gegen Co-Gastgeber Kanada in Inglewood.

Man werde «sehen, wie es für mich weitergeht. Ich habe immer gesagt: Ja, das ist meine letzte Weltmeisterschaft. Das steht fest. Was in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird, hängt auch ein bisschen davon ab, wie Südafrika die Zukunft sieht», sagte Broos.

Der frühere Profi hatte Südafrika beim XXL-Turnier erstmals in die K.-o.-Phase einer WM geführt. «Was wir geleistet haben, war gut. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf meine Mannschaft», sagte Broos. Zwar habe er ein wenig auf den Einzug ins Achtelfinale gehofft, «aber es wäre wirklich ein kleines Wunder gewesen, wenn wir die nächste Runde erreicht hätten».

Geht Broos doch nicht in den Ruhestand?

Vor der Endrunde hatte Broos noch angekündigt, dass nach der WM für ihn Schluss ist. Nach dem Einzug ins Sechzehntelfinale war er von diesem Plan aber ein wenig abgewichen.

«Ich stehe zu meiner Entscheidung, aber ich habe auch immer gesagt, dass ich nicht nach Hause gehen und auf der Couch einen Kaffee trinken will. Ich habe noch zu viel Energie. Vielleicht finden wir eine Lösung, für die ich weniger in Südafrika sein muss und mehr Zeit mit meiner Familie habe», hatte Broos am Tag vor dem Kanada-Spiel gesagt.