Gegen Österreich wird Nico Williams wohl nicht spielen können. Die WM ist entgegen erster Befürchtungen von ihm selbst aber wohl nicht zwangsläufig gelaufen - sollte Spanien im Turnier bleiben.

Inglewood (dpa) – Europameister Spanien kann bei einem Erfolg im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Österreich im weiteren Turnierverlauf wohl wieder auf Nico Williams zurückgreifen. «Nico war sehr verärgert, nach einem ganzen Jahr, wo er meinte, er ist schon wieder verletzt. Zum Glück ist das nicht der Fall. Das ist nur ein kleineres Problem», sagte Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente. «Deswegen kann er morgen wohl nicht spielen, aber beim nächsten Match sind wir sehr optimistisch, dass er wieder in Bestform dabei ist.» Was genau bei Williams das Problem ist, sagte er nicht.

Spanien trifft heute (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Inglewood südlich von Los Angeles auf Österreich. Bei einem Erfolg ginge es am 6. Juli in Dallas weiter, Gegner ist dann entweder Portugal oder Kroatien.

Der 23 Jahre alte Williams war im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay (1:0) von Nicolas de la Cruz gefoult worden und humpelte anschließend auf dem rechten Bein. «Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe mich nach einem sehr schwierigen Jahr erneut verletzt», schrieb der Profi von Athletic Bilbao danach in den sozialen Medien. In dieser Saison hatte er unter anderem mit Leistenbeschwerden zu kämpfen.