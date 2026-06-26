Spanien steht vor einem ersten richtigen WM-Kracher: Gegner ist Uruguay. Spaniens Trainer de la Fuente macht vorher eine Feststellung.

Zapona (dpa) – Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat die Leistungsdichte bei der Fußball-Weltmeisterschaft hervorgehoben. «Das ist mir besonders aufgefallen: Diese enorme Ausgeglichenheit, die man derzeit sieht. Mir gefällt das», sagte der 65-Jährige.

Europameister Spanien zählt selbst zu den Topanwärtern auf den Titel bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Spanien hatte aber gleich zu Beginn nur ein 0:0 gegen Kap Verde geschafft.

«Auf Nationalmannschaftsebene sind die fußballerischen Unterschiede deutlich geringer geworden», betonte de la Fuente vor dem letzten Gruppenspiel der Spanier in der deutschen Nacht auf Samstag (02.00 Uhr Magenta TV) gegen Uruguay.

Spanien kann noch auf Rang drei abrutschen

Die Ausgeglichenheit führt auch dazu, dass die Spanier in der Gruppe H mit vier Punkten und 4:0 Toren dank des ebenso hohen Sieges gegen Saudi-Arabien die besten Chancen auf Platz eins haben. Gewinnt aber Uruguay, das bisher nur auf zwei Zähler kommt, wären die Südamerikaner plötzlich Erster. Und auch Kap Verde, das zeitlich parallel in Houston gegen Saudi-Arabien spielt, kann mit einem Sieg ebenfalls auf fünf Punkte kommen. Spanien könnte also auch noch auf Rang drei abrutschen.