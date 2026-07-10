Spanien hat als einziges Team dieser WM noch kein Gegentor kassiert, im Viertelfinale gegen Belgien ist der Europameister Favorit. An ein Halbfinale gegen Frankreich will der Coach aber nicht denken.

Inglewood (dpa) – Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente will sich auf keinen Fall schon mit einem möglichen WM-Halbfinale gegen Frankreich beschäftigen. «Wir denken an nichts anderes als Belgien morgen. Wenn wir da gewinnen, dann sprechen wir über Frankreich. Aber als Profis kann ich versichern, wir sind komplett auf das Spiel morgen fokussiert», sagte er vor dem Viertelfinale gegen Belgien in Inglewood südlich von Los Angeles (21.00 Uhr MESZ/Magenta TV und ZDF). Das 2:0 der Franzosen gegen Marokko habe er aber geschaut, sagte er. «Frankreich war das bessere Team. Wir wissen, was sie können.»

Vor den Belgiern, die beim 4:1 im Achtelfinale gegen die USA sogar komplett auf Kevin De Bruyne verzichteten, hat de la Fuente Respekt. «Belgien ist ein sehr starkes Team, Spieler, die es gewohnt sind zu gewinnen. Das wird eine Herausforderung. Wir haben noch die besten acht Teams, das Spiel morgen wird das schwerste des Turniers», sagte der 65-Jährige.

Spanier haben «Schmetterlinge im Bauch»

Spanien hat als einzige Mannschaft noch kein Gegentor kassiert bei dieser WM. Dass das Team nicht auch zu den torgefährlichsten zähle, liege alleine an Kleinigkeiten, so de la Fuente. Er sei diesbezüglich optimistisch.

«Ich bin mir bewusst, was ich kontrollieren kann und das kontrolliere ich gut. Was auch immer sonst passiert, ist außerhalb unserer Kontrolle. Das gibt mir viel Ruhe, ich bin gelassen», sagte er. «Das eine ist, nervös zu sein, das andere ist, ängstlich zu sein. Wir haben alle Schmetterlinge im Bauch. Aber ich bin nicht überwältigt davon. In der Ruhe liegt die Kraft.»