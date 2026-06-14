Die Niederlande schaffen auch nach zwei Führungstreffern keinen Sieg zum WM-Auftakt. Der späte Ausgleich ist ein herber Stimmungsdämpfer für die Oranje-Party.

Arlington (dpa) - Die Niederlande haben einen Auftaktsieg bei der Fußball-WM gegen Japan verspielt. Trotz einer zweimaligen Führung musste sich das Team von Bondscoach Ronald Koeman mit einem 2:2 (0:0) zufriedengeben. Der späte Gegentreffer des Ex-Frankfurters Daichi Kamada (89. Minute) war ein heftiger Stimmungs-Dämpfer für die Oranje-Party im Dallas-Stadion.

Die 1:0-Führung für die Niederlande durch Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk (50.) hielt nur sieben Minuten, weil Keito Nakamura schnell für Japan ausgleichen konnte. Als Crysencio Summerville (64.) zum 2:1 traf, feierten die vielen niederländischen Fans ausgiebig. Doch Kamada avancierte schließlich zum Party-Crasher.

«Leider haben wir heute nicht gewonnen, aber das werden wir im nächsten Spiel nachholen», versprach van Dijk. In ihrer zweiten Begegnung am kommenden Samstag fordern die Niederländer Schweden. Japan trifft auf Tunesien.

Malen im Privat-Duell mit Suzuki

Japan trat mit drei Bundesligaprofis in der Startelf an. Der Frankfurter Ritsu Doan führte sein Team gar als Kapitän aufs Feld. Etwas überraschend saß der frühere Gladbacher Ko Itakura, der nach dem WM-Aus des angeschlagenen Wataru Endo zum Kapitän ernannt worden war, zunächst nur auf der Bank.

Die erste Chance der Partie hatten aber die Niederländer. Der frühere Dortmunder Donyell Malen tankte sich im gegnerischen Strafraum durch und scheiterte mit seinem Schuss am glänzend parierenden Torhüter Zion Suzuki (3.).

Japans Doppelchance vor dem Seitenwechsel

Das Koeman-Team hatte vom Start weg mehr Ballbesitz, allerdings verteidigten die Japaner kompakt und geschickt. So entwickelte sich zunächst ein Geduldsspiel ohne viele Großchancen. Gefahr kam bei Oranje vor allem nach Standards auf: Malen scheiterte nach einer Ecke per Kopf erneut an Suzuki (34.), zwei Minuten später rutschte Cody Gakpo bei einem Schussversuch nach einem Freistoß aus.

Auf der Gegenseite verteidigten die Niederländer um van Dijk die sporadischen Angriffe Japans zunächst ohne Probleme. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam Japan aber zu zwei guten Chancen durch Nakamura und Ayase Ueda, die beide knapp am Tor vorbeischossen.

Unterhaltsame zweite Halbzeit

Nach der Pause bot sich ein völlig anderes Bild: Das Spiel nahm sofort Fahrt auf. Nach einer herausragenden Flanke von Ryan Gravenberch konnte van Dijk nahezu ungehindert ins lange Eck köpfen, der Ball prallte vom Innenposten ins Netz. Tsuyoshi Watanabe hatte den aufgerückten Liverpool-Profi aus den Augen verloren.

Die Führung hielt aber nicht lange, weil sich Japan vom Rückschlag unbeeindruckt zeigte und Nakamura mit einem Flachschuss schnell ausgleichen konnte. Doch auch der Jubel der Japaner war nur von kurzer Dauer: Flügelspieler Summerville zeigte sich im Strafraum eiskalt.

Nach 70 Minuten wurde bei den Niederländern Memphis Depay eingewechselt. Der beste Torschütze des Teams in der WM-Qualifikation ist nach vielen Blessuren noch nicht wieder vollkommen fit. Die Japaner öffneten in der Schlussphase verstärkt ihre Defensive und drängten auf den Ausgleich, der Kamada nach einer Ecke noch gelang.

Oranje-Fanparty

Auf den Tribünen im Stadion, das sonst die Heimat des NFL-Teams Dallas Cowboys ist, hatten die niederländischen Fans klar die Oberhand. Schon vor dem Anpfiff hatten sie in Dallas und am Spielort Arlington eine stimmungsvolle Oranje-Party gefeiert. Mit dabei waren unter anderem auch die Ex-Nationalspieler Klaas-Jan Huntelaar und Wesley Sneijder, wie aus Social-Media-Posts des Verbands hervorging.