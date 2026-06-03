Argentinien ist einer der Mitfavoriten bei der Fußball-WM. Nun droht dem Titelverteidiger gut eine Woche vor dem Turnierstart ein schmerzlicher Ausfall.

Kansas City (dpa) – Fußball-Weltmeister Argentinien droht kurz vor Beginn der WM ein personeller Rückschlag. Toptalent Nico Paz kämpft mit hartnäckigen Knieproblemen und könnte nach Ende der Nominierungsfrist noch aus dem Kader des Titelverteidigers gestrichen werden, wie die spanische Zeitung «As» berichtete. Paz verpasste wegen der Knieverletzung bereits den Endspurt der italienischen Serie A.

Buendia als Nachrücker

Der 21 Jahre junge Offensivspieler von Como 1907 spielt in den Personalplanungen von Cheftrainer Lionel Scaloni eine wichtige Rolle und gilt bei Argentinien als Kandidat für die Startformation. Fällt Paz (acht Länderspiele) aus, dürfte Emiliano Buendia von Europa-League-Gewinner Aston Villa ins Aufgebot der Argentinier um Kapitän Lionel Messi nachrücken.

Argentinien ist dreieinhalb Jahre nach dem WM-Titel von Katar einer der Mitfavoriten bei dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. In der Vorrunde bekommen es Messi und Co. in Gruppe J mit Algerien, Österreich und Jordanien zu tun.

Patzt entweder Weltmeister Argentinien oder Europameister Spanien in der Vorrunde, könnte es bereits in der Runde der letzten 32 zu einem Duell der beiden Fußball-Schwergewichte kommen.