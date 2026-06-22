Luca Zidane steht schon deshalb besonders im Fokus, weil er einen sehr berühmten Vater hat. Nach dem ersten WM-Spiel für Algerien gegen Argentinien gibt es Kritik. Was sein Coach dazu sagt.

Santa Clara (dpa) – Algeriens Trainer Vladimir Petkovic hat seinen Torwart Luca Zidane in Schutz genommen und dem Sohn des früheren Ausnahmefußballers Zinédine Zidane das Vertrauen ausgesprochen. «Jeder hat das Recht, Fehler zu machen. Ich bin sehr überzeugt von seinen Fähigkeiten», sagte der 62-Jährige. Keeper Zidane war nach dem 0:3 gegen Argentinien mit drei Toren von Lionel Messi zum Auftakt kritisiert worden.

Eine weitere Frage nach Kritik im Anschluss an das Argentinien-Spiel bügelte Petkovic ebenfalls ab. Er habe davon nichts mitbekommen. «Ich lese nichts. Ich habe keine Social-Media-Accounts», sagte er.

Vor dem wichtigen Spiel gegen die ebenfalls noch punktlosen Jordanier am Dienstag (05.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gibt es zudem Gerüchte um einen möglichen Ausfall von Stürmer Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg. «Ich kann das noch nicht bestätigen. Wir haben immer noch eine Trainingseinheit und ich kann dazu erst morgen etwas sagen», sagte Petkovic.