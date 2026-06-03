Auch einen Tag nach der Abreise der Schweizer muss Stürmer Embolo auf eine Reisegenehmigung warten. Der Verband gibt ein Update.

Bern (dpa) – Der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo muss wegen Problemen mit seinen Einreisedokumenten weiter auf seine Reise zur Fußball-WM in die USA warten. Der 29-Jährige sei am Vormittag bei der US-Botschaft in Bern gewesen und habe einen Visumsantrag gestellt, teilte der Schweizer Verband einen Tag nach der Abreise des Teams nach Amerika mit. Dieser Antrag soll nun «mit Priorität behandelt» werden.

Visum statt ESTA

Embolo konnte am Dienstag nicht mit dem Team in die USA fliegen. Die elektronische Reisegenehmigung (ESTA) des Spielers sei bis Dienstagmorgen bewilligt gewesen, hieß es in der Verbandsmitteilung. «Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht.» Einen Tag später stellte Embolo nun den Antrag auf ein Visum.

Der Schweizer WM-Tross hat sich am Dienstag von Zürich aus auf den Weg nach Los Angeles gemacht. Von dort aus geht es für die Eidgenossen mit dem Bus weiter nach San Diego, wo sie ihr WM-Quartier beziehen und am Samstag noch ein Testspiel gegen Australien bestreiten werden. In der Gruppe B geht es gegen Katar, Co-Gastgeber Kanada sowie Bosnien-Herzegowina.

Embolo spielte von 2016 bis 2022 für den FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Im vergangenen Jahr bestritt er mit den Schweizern zwei Testspiele in den USA – und erzielte sowohl beim 4:2 gegen Mexiko als auch beim 4:0 gegen die Amerikaner jeweils ein Tor.