Im Sechzehntelfinale der WM bekommen es die Schweden mit Titelkandidat Frankreich zu tun. Die Franzosen sind Favorit, doch auch die Skandinavier gehen selbstbewusst in die Partie.

East Rutherford (dpa) – Um Frankreich zu schlagen, braucht Schweden aus Sicht von Nationaltrainer Graham Potter eine bisher noch nie gezeigte Leistung. «Wir müssen das Spiel unseres Lebens spielen», sagte der 51-Jährige mit Blick auf das Sechzehntelfinale gegen Kylian Mbappé, Michael Olise und ihre Weltklasse-Kollegen.

Potter traut seiner Mannschaft an diesem Dienstag (23.00 Uhr/MagentaTV) die Überraschung zu: «Die Jungs sind in einer guten Verfassung, um das zu schaffen.»

Schweden bisher nicht konstant

Auch Defensivmann Victor Lindelöf gab sich zuversichtlich. «Wir glauben an uns», sagte der Europa-League-Sieger von Aston Villa. «Wir haben Spieler, die jeder Mannschaft der Welt wehtun können.»

Im bisherigen Turnierverlauf präsentierten sich die Schweden um die beiden Starstürmer Viktor Gyökeres vom FC Arsenal und Alexander Isak vom FC Liverpool sehr wechselhaft. Einem 5:1 zum Auftakt gegen Tunesien folgten ein 1:5 gegen die Niederlande und ein 1:1 gegen Japan.