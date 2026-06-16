Felix Zwayer steht erstmals bei einer Fußball-WM auf dem Platz. Der Bundesliga-Schiedsrichter leitet am Freitag die Partie USA gegen Australien.

Seattle (dpa) – Schiedsrichter Felix Zwayer kommt beim zweiten Auftritt von Gastgeber USA zu seinem WM-Debüt. Der Berliner wurde vom Weltverband FIFA für das Aufeinandertreffen zwischen dem US-Team und Australien am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Seattle am zweiten Spieltag der Gruppe D eingeteilt. Als Assistenten stehen ihm Christian Dietz und Robert Kempter zur Seite.

Für Zwayer ist es eine Premiere. Der Bundesliga-Schiedsrichter pfiff bereits bei der Europameisterschaft 2024, der Club-WM, internationalen Junioren-Turnieren und beim Europa-League-Finale 2025. Auf der größtmöglichen Bühne war er aber noch nicht aktiv.