Eine Muskelverletzung im Oberschenkel führt zum WM-Aus des Leipzigers Christoph Baumgartner. Sein Ersatzmann steht nun fest. Er spielt ebenfalls für einen deutschen Club.

Santa Barbara (dpa) – Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat auf die Verletzung von Christoph Baumgartner mit der WM-Nominierung des Schalke-Profis Dejan Ljubicic reagiert. Der defensive Mittelfeldspieler werde am Mittwochabend (Ortszeit) im Teamquartier der österreichischen Nationalmannschaft in Kalifornien erwartet, teilte der Verband mit. Ljubicic kommt bislang auf neun Länderspiele und ein Tor für Österreich. Seit seinem Wechsel aus Zagreb nach Gelsenkirchen im Januar absolvierte er alle 15 Zweitliga-Partien für den Bundesliga-Aufsteiger und erzielte dabei vier Tore.

In Santa Barbara wird Ljubicic auch auf den verletzten Baumgartner treffen. Der Profi vom Bundesligisten RB Leipzig reist nach seiner Operation nach einer schweren Muskelverletzung zurück in die USA. Der 26-Jährige wird seine Reha im Camp der österreichischen Nationalmannschaft fortsetzen, teilte RB mit. Der Verband und sein Club entsprechen damit dem Wunsch des 26-Jährigen, die Reha im Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft zu absolvieren und seine Teamkollegen vor Ort während der Weltmeisterschaft zu unterstützen.

Österreich trifft bei der WM auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien. Trainiert wird die Auswahl vom Deutschen Rangnick.