Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme – eine Premiere im internationalen Fußball. Nur einem weiteren sehr prominenten Spieler winkt im Sommer diese historische Marke.

Berlin (dpa) – Jetzt ist es offiziell: Cristiano Ronaldo wird im Sommer zum sechsten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der 41 Jahre alte Topstar steht im Aufgebot des Europameisters von 2016, wie Trainer Roberto Martínez auf einer Pressekonferenz mitteilte. Sofern sie von Verletzungen verschont bleiben, würden Ronaldo und Argentiniens Superstar Lionel Messi bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Spieler mit dann sechs WM-Teilnahmen werden.

Neben Ronaldo von Al Nassr nominierte Martínez in João Félix (Al Nassr) und Rúben Neves (Al Hilal) zwei weitere Profis, die bei Clubs in Saudi-Arabien unter Vertrag stehen. Von Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain sind Nuno Mendes, João Neves, Vitinha und Gonçalo Ramos dabei. Offensiv sollen Bruno Fernandes von Manchester United und Bernardo Silva von Stadtrivale City den Takt angeben.

Portugal geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner auf Ronaldo und Co. wartet. Zudem treffen die Iberer auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo.