Rodri feierte als 19-Jähriger im Studentenwohnheim, während Lamine Yamal heute schon im Rampenlicht steht. Vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich erzählt Spaniens Kapitän weitere Anekdoten.

Dallas (dpa) – Der frühere Weltfußballer Rodri war im Alter von Lamine Yamal noch völlig unbekannt an der Universität von Castellon unterwegs. «Mit 19 war ich noch im Studentenwohnheim. Da gab es Partys, von denen ich lieber nichts erzähle», sagte der spanische Fußball-Nationalspieler dem «Guardian» vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).

Der heute 30-Jährige studierte Wirtschaft und machte später auch seinen Abschluss. Damals war Rodri Nachwuchsspieler beim FC Villarreal und wurde nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Täglich fuhr er mit dem Rad von der Uni zum Bahnhof, nahm dort den Zug zum Training. Seine Kommilitonen wussten nicht einmal, dass er Fußballer ist.

Der 19-jährige Lamine Yamal ist dagegen schon ein Star. «Mein Leben war ein komplett anderer Film, verglichen mit dem, was Lamine erlebt», berichtete der Profi von Manchester City. «Ich war noch nicht einmal Profi. Er ist ein Kind, das schon sehr viel Reife gezeigt hat. Aber es gibt noch Dinge, in denen er besser werden kann. Das ist aber in seinem Alter normal. Wir alle wissen, wie gut er ist.»

Manchester City zahlte 70 Millionen Euro für Rodri

Mit 21 Jahren gelang Rodri schließlich der Durchbruch als Stammspieler bei Villarreal. Er wechselte in der Saison darauf zu Atlético Madrid, wo er in der Jugend wegen körperlicher Defizite noch aussortiert worden war. Nur ein Jahr später zahlte Manchester City die Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro für Rodri.

In den sieben Jahren in England gewann Rodri die Champions League, vier Meisterschaften, zweimal den FA-Cup und dreimal den Ligapokal. Bei der EM 2024 holte er mit Spanien nicht nur den Titel, sondern wurde auch als bester Spieler ausgezeichnet. Später in dem Jahr folgte die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or.

Kein weiteres Spektakel?

Spanien und Frankreich trafen zuletzt vor rund einem Jahr im Halbfinale der Nations League aufeinander. In einem spektakulären Spiel setzte sich Spanien mit 5:4 durch.

In Dallas hofft Rodri auf weniger Tore. «Sie haben sich verbessert, es ist schwerer, gegen sie Tore zu schießen», sagte Rodri. «Und ich bin mir auch nicht sicher, ob uns ein offener Schlagabtausch liegen würde.»