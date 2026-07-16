England scheitert im Halbfinale der Fußball-WM dramatisch an Argentinien. Prinz William findet nach dem bitteren Aus als Verbandspräsident aufbauende Worte.

London (dpa) – Der britische Thronfolger Prinz William hat sich nach der 1:2-Niederlage Englands im WM-Halbfinale gegen Argentinien mit aufmunternden Sätzen an die Fußball-Nationalmannschaft gewandt. «Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch», schrieb der 44-Jährige auf der Plattform X. William ist seit 2006 auch Präsident des englischen Fußballverbandes.

Der bekennende Fußball-Fan bedankte sich bei allen Beteiligten «auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier». «Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, haben uns alle inspiriert», schrieb William.

England reicht Führung nicht

Die Engländer waren durch Anthony Gordon (55. Minute) in Führung gegangen. Doch nach dem Treffer wurde die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel immer passiver. Die Argentinier bestraften dies durch Tore von Enzo Fernández (85.) und Lautaro Martínez (90+2.).

Während England am Samstag (23.00 Uhr) in Miami im Spiel um Platz drei auf Frankreich trifft, spielt Argentinien gegen Europameister Spanien um den WM-Titel. Die Partie in East Rutherford nahe New York an diesem Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ist der Abschluss des XXL-Turniers mit insgesamt 104 Begegnungen.