Frankreich ist für Paraguays Trainer wie ein Sturm, der mit voller Wucht aufzieht. Wie Gustavo Alfaro sein Team gegen Mbappé und Co. schützen will und warum Deutschland einen Wassertank lieferte.

Philadelphia (dpa) – Mit einem bildhaften Naturvergleich hat Paraguays Fußball-Trainer Gustavo Alfaro die Herkulesaufgabe gegen Topfavorit Frankreich beschrieben.

«Ich bin ein Mann vom Land, und wenn in Rafaela ein Gewitter mit Blitzen aufzog, wusste ich, dass ich Schutz suchen muss – aber nicht unter einem Baum, denn dort könnte der Blitz einschlagen. Frankreich ist ein Gewitter, und fast alle seine Blitze schlagen ein. Unsere Aufgabe ist es, uns vor diesem Gewitter zu schützen», forderte der argentinische Trainer, der in der Stadt Rafaela aufwuchs.

Vor allem die französische Offensiv-Wucht um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise könnte über Paraguay hinwegfegen.

«Wollen unsere eigene Geschichte schreiben»

Wenige Tage nach dem Sensations-Coup gegen Deutschland wollen die Südamerikaner an diesem Samstag (23.00 Uhr/MagentaTV) ihr WM-Märchen weiterschreiben. Mit einem Sieg würde die «Albirroja» ihr bestes WM-Ergebnis von 2010 einstellen uns ins Viertelfinale einziehen. «Wir wollen uns keineswegs mit dem Jahr 2010 vergleichen. Was Paraguay 2010 geleistet hat, war fantastisch. Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben, ohne die bisherige zu leugnen», stellte Alfaro klar.

Sieg gegen DFB-Team wie «zusätzlicher Wassertank»

Für den 63-Jährigen sind die Rollen vor dem Duell in Philadelphia klar verteilt. «Das morgige Spiel ist kein Spiel wie jedes andere, es ist in keiner Weise ein Spiel wie jedes andere. Denn wir spielen gegen die Nummer 1 der Welt. Ich wünsche mir, dass Paraguay in Zukunft noch viele solcher Spiele haben möge», sagte Alfaro.

Um das gestiegene Selbstvertrauen nach dem dramatischen Elfmetersieg gegen das DFB-Team zu verdeutlichen, griff der Argentinier erneut zu einem bildhaften Vergleich. «Vertrauen ist wie ein Eimer Wasser, und wenn man gewinnt, wächst es – und der Sieg gegen Deutschland war wie ein zusätzlicher Wassertank.»