Jetzt zählt es für die Niederlande: Nach einer soliden Vorrunde wartet ein starker Gegner auf die Elftal. Das Oranje-Team will für einen Spieler ganz besonders gewinnen.

Monterrey (dpa) – Die Niederlande gehen mit viel Respekt in das erste K.o.-Spiel gegen Marokko, wollen das Sechzehntelfinale aber auch für Angreifer Cody Gakpo gewinnen. Der Stürmer vom FC Liverpool hatte am Samstag öffentlich gemacht, dass sein zweiter Sohn während der Schwangerschaft seiner Freundin gestorben war. Dennoch wird Gakpo in der Partie im mexikanischen Monterrey am Dienstag (3.00 Uhr MEZ) dabei sein.

Koeman lobt Gakpo: «Zeigt, was ihm die Elftal bedeutet»

«Es war eine sehr traurige Nachricht. Wir haben das getan, was in unserer Macht stand, um ihn zu unterstützen», sagte Bondscoach Ronald Koeman. Er habe großen Respekt davor, dass Gakpo bei der Mannschaft geblieben sei. «Das zeigt, was ihm die Elftal bedeutet.»

Gegen Marokko wird Gakpo, der in den drei Gruppenspielen zwei Treffer erzielte, wieder von Anfang an spielen. Die Niederländer sind sich bewusst, dass in Marokko der bislang stärkste Gegner bei dieser WM auf sie wartet.

«Es wird ein herausforderndes Spiel unter herausfordernden Bedingungen. Aber ich freue mich darauf. Das sind die Spiele, bei denen du dabei sein willst. Auf geht's», sagte Kapitän Virgil van Dijk. Marokko erreichte beim Turnier in Katar vor vier Jahren als erster afrikanisches Team überhaupt ein WM-Halbfinale.