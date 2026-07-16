Mit seinem Einsatz bereitet Lamine Yamal das 1:0 im WM-Halbfinale gegen Frankreich vor. Zumindest vorübergehend hat das Folgen.

Dallas (dpa) – Drei Tage vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Argentinien hat Spaniens Jungstar Lamine Yamal beim Mannschaftstraining gefehlt. Wie die Sportzeitung «Marca» berichtete, absolvierte der 19-Jährige ebenso wie Teamkollege Pedro Porro nur eine individuelle Einheit. Grund dafür ist eine Blessur am linken Oberschenkel.

Diese hatte sich der Offensivspieler des FC Barcelona im Halbfinale gegen Frankreich (2:0) zugezogen. Yamal war mit Frankreichs Verteidiger Lucas Digne kollidiert, als dieser den heraneilenden Spanier bei einem Klärungsversuch nicht gesehen und ihn am Oberschenkel getroffen hatte. Dies führte zum Strafstoß, den Mikel Oyarzabal zum 1:0 verwandelte.

Porro pausierte wegen muskulärer Probleme. Wie «Marca» berichtete, sieht Trainer Luis de la Fuente kein Problem in dem individuellen Training beider Spieler. Es sei kein Grund zur Sorge, sondern nur eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.