Aus 15 mach 12: Das Feld der möglichen Sechzehntelfinal-Gegner für die deutsche Nationalmannschaft wird kleiner.

Vancouver (dpa) – Die Schweiz, Kanada und Katar werden jeweils nicht der nächste WM-Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Nach den Resultaten der Staffel B kommt als Gruppendritter nur noch Bosnien-Herzegowina als Kontrahent im Sechzehntelfinale für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann infrage. Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich und würde nur bei einem von insgesamt 495 Szenarien bei der Verteilung der Gruppendritten auf die erste K.-o.-Runde eintreffen.

Sowohl die Schweiz als Gruppensieger nach dem 2:1 gegen Co-Gastgeber Kanada, der die Vorrunde als Zweiter beendet, wie auch Katar sind aus der Verlosung raus. Der WM-Gastgeber von 2022 ist nach einem 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina ausgeschieden.

Welche zwölf Gegner sind möglich?

Deutschland steht nach den beiden Siegen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) vorzeitig als Gruppensieger fest, weshalb die Partie gegen Ecuador am Donnerstagabend (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) sportlich keine Bedeutung mehr hat.

Das DFB-Team trifft auf einen Dritten, der aus der Gruppe A, B, C, D oder F kommt. Für das Sechzehntelfinale am 29. Juni (22.30 Uhr/MESZ) in Foxborough bei Boston verbleiben aktuell zwölf mögliche Gegner:

aus Gruppe A: Südafrika, Südkorea, Tschechien

aus Gruppe B: Bosnien-Herzegowina

aus Gruppe C: Brasilien, Marokko, Schottland

aus Gruppe D: Australien, Paraguay

aus Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden