Die Niederlande wollen bei der Fußball-WM eine gute Rolle spielen. Ein wichtiger Spieler ist rechtzeitig fit für das Turnier.

Zeist (dpa) – Die Niederlande können bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko doch auf Routinier Memphis Depay zurückgreifen. Der lange verletzte Stürmer vom brasilianischen Topclub Corinthians São Paulo ist rechtzeitig fit und steht im 26 Spieler umfassenden Kader von Bondscoach Ronald Koeman. Aus der Bundesliga ist lediglich Torwart Mark Flekken von Bayer Leverkusen dabei.

Koeman muss bei der Weltmeisterschaft auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten. Unter anderem stehen die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Xavi Simons und Matthijs de Ligt nicht zur Verfügung.

Die Niederlande treffen in der Vorrunde auf Japan, Schweden und Tunesien. Ihr Quartier wird das Oranje-Team in Kansas City beziehen.