Erst die Rückkehr in Brasiliens WM-Kader - nun die nächste Verletzungssorge: Neymar droht der Ausfall zum Turnierstart. Die Diagnose der Verbandsärzte fällt ernster aus als vom Club angegeben.

Rio de Janeiro (dpa) – Brasiliens Fußballstar Neymar droht wegen einer Wadenverletzung der Ausfall zum Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. «Die Erwartung ist, dass er in zwei bis drei Wochen wieder freigegeben wird», sagte der Arzt des brasilianischen Fußballverbands CBF, Rodrigo Lasmar, nach Untersuchungen des Angreifers im Trainingslager.

Nach Angaben des CBF ergab eine Magnetresonanztomografie eine Muskelverletzung zweiten Grades in der Wade und nicht lediglich eine Schwellung. Damit widersprach der Verband der ursprünglichen Diagnose des FC Santos. Dessen Mannschaftsarzt Rodrigo Zogaib hatte vor Neymars Anreise zur Nationalmannschaft erklärt, es handle sich nur um ein Ödem und der Offensivspieler könne regulär ins Training einsteigen.

Der 34-Jährige wird damit die beiden letzten Testspiele Brasiliens vor der WM verpassen. Die Seleção trifft am Sonntag im Maracanã-Stadion auf Panama und am 7. Juni in Cleveland auf Ägypten. Im günstigsten Fall könnte Neymar erst zwei Tage vor Brasiliens WM-Auftakt gegen Marokko (14. Juni um 00.00 Uhr deutscher Zeit) wieder einsatzbereit sein.

Rückkehr nach langer Pause

Die Verletzung sorgt in Brasilien für zusätzliche Unruhe, weil Nationaltrainer Carlo Ancelotti Neymar erst kürzlich nach langer Pause wieder in den WM-Kader berufen hatte. Im März hatte der Italiener wegen Fitnesszweifeln noch auf eine Nominierung des Offensivspielers verzichtet. Bei der Bekanntgabe des endgültigen Aufgebots hatte Ancelotti Neymar als wichtigen Faktor für die Mannschaft hervorgehoben.

Neymars bislang letztes Länderspiel liegt mehr als zweieinhalb Jahre zurück. Im Oktober 2023 erlitt er bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay einen Kreuzbandriss. Seitdem kämpfte der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain immer wieder mit Verletzungen. Anfang 2025 kehrte er vom saudi-arabischen Club Al-Hilal SFC zu seinem Heimatverein FC Santos zurück.