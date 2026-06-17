Am Tag vor dem ersten WM-Spiel von Usbekistan lief nicht alles rund. Von Atlanta ging es nach Mexiko-Stadt auf - die Hauptstadt ist bekannt für ihren chaotischen Verkehr.

Mexiko-Stadt (dpa) – WM-Neuling Usbekistan ist einen Tag vor der Partie in Mexiko-Stadt mit deutlicher Verspätung im Aztekenstadion angekommen. Die Pressekonferenz von Trainer Fabio Cannavaro musste vor der Partie gegen Kolumbien am Donnerstag (4.00 Uhr MESZ/MagentaTV) mehrfach verschoben werden. Letztlich begann sie mit einer Verspätung von mehr als 75 Minuten. Es habe am Verkehr gelegen, teilte die usbekische Delegation mit.

Flughafen im Nordosten, Stadion im Süden

Während das WM-Stadion im Süden liegt, befindet sich der internationale Flughafen eher nordöstlich. Und die Usbeken hatten am Morgen noch in ihrem WM-Camp in Atlanta ihr Abschlusstraining absolviert. Danach machte sich die Mannschaft des italienischen Weltmeisters von 2006 auf den Weg in die Hauptstadt Mexikos. Die Flugzeit liegt etwa bei dreieinhalb bis vier Stunden.

Der Verkehr in Mexiko-Stadt ist vor allem am späteren Nachmittag extrem. Vor dem Auftaktmatch von WM-Mitgastgeber Mexiko hatten die Behörden geraten, sechs Stunden vor dem Anpfiff die Anreise zu starten. Bei der Partie im Aztekenstadion wurde wegen möglicher Proteste allerdings noch eine Sperrzone von rund 1,6 Kilometern eingerichtet. Zudem sorgen überschwemmte Straßen durch Regen immer wieder für große Beeinträchtigungen.