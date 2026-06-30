Nach Raphinha klagt ein weiterer Spieler aus der Offensivabteilung der Seleção über eine Oberschenkelblessur. Und bis zum Achtelfinale bleibt nicht mehr viel Zeit.

Houston (dpa) – Brasiliens Nationalteam beklagt bei der Fußball-WM den nächsten verletzten Offensivstar. Spielmacher Lucas Paquetá hat beim hart erkämpften 2:1-Sieg im Sechzehntelfinale gegen Japan eine Muskelverletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels erlitten, wie der Verband mitteilte. Der 28-Jährige werde ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, hieß es. Er war bei der Partie in Houston am Montag zur Pause ausgewechselt worden.

Ob Paquetá bis zum Achtelfinale der Brasilianer am Sonntag in East Rutherford schon wieder zur Verfügung steht, ist offen. Zur Verletzung von Offensiv-Ass Raphinha hatte sich der Verband zuletzt ähnlich geäußert. Der 29-Jährige war im zweiten Gruppenspiel ebenfalls mit einer Oberschenkelblessur vom Platz gegangen und fällt seitdem aus. Zu Turnierbeginn hatte der Rekordweltmeister schon auf den mittlerweile wieder fitten Altstar Neymar verzichten müssen.