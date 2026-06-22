Fußball-WM
Nach Unwetter-Warnung: Frankreich-Spiel beginnt pünktlich
WM 2026 - Frankreich - Irak
Keine Verzögerung: Nationalspieler Kylian Mbappé kann wie geplant für Frankreich auf Tore-Jagd gehen.
Derik Hamilton. DPA

Das erwartete Unwetter bleibt vorerst aus und die WM-Partie zwischen Mitfavorit Frankreich und dem Irak startet pünktlich. Drei Stunden vor Anpfiff waren die Sorgen der FIFA noch groß.

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Philadelphia (dpa) - Trotz aller Warnungen vor einem schweren Unwetter ist das WM-Spiel zwischen Frankreich und dem Irak in Philadelphia planmäßig angepfiffen worden. Das von Meteorologen für den Zeitpunkt des Anstoßes prognostizierte Gewitter blieb aus. Nach Angaben einer FIFA-Sprecherin vor Ort wird das Gewitter inzwischen erst nach dem Schlusspfiff erwartet.

Rund drei Stunden vor Anpfiff waren die Befürchtungen vor einer witterungsbedingten Verschiebung des zweiten WM-Gruppenspiels noch deutlich größer. Ein kurzes, aber heftiges Unwetter führte zu Verzögerungen beim Einlass, die Fanzone wurde geschlossen. Besucher wurden aufgefordert, Schutz zu suchen. Wetterexperten hatten erklärt, dass sogar ein Risiko für einen Tornado bestehe.

© dpa-infocom, dpa:260622-930-265317/3

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