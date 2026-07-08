Jordan Henderson muss nach Englands Drama-Sieg gegen Mexiko ins Krankenhaus. Vor dem Viertelfinale gegen Norwegen gibt der Routinier ein Update zu seiner Verletzung.

Miami (dpa) - Englands Nationalspieler Jordan Henderson ist nach seinem verhängnisvollen Sturz bei der Fußball-WM am linken Arm operiert worden. «Operation erledigt. Jetzt bereiten wir uns auf den großen Samstag vor», schrieb der 36-Jährige zu einem Foto bei Instagram und bedankte sich bei den Ärzten im Krankenhaus. Die Three Lions mit Trainer Thomas Tuchel treffen im Viertelfinale am Samstag (23.00 Uhr/MagentaTV) in Miami auf Norwegen.

Henderson war bei den Feierlichkeiten nach Englands dramatischem 3:2-Sieg im Achtelfinale gegen Mexiko am Montag über eine Bande gestürzt und anschließend auf einer Trage in die Katakomben des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt gebracht worden. Der Unterarm des Mittelfeldspielers sei «völlig zertrümmert» gewesen, sagte sein Vater der «Daily Mail».

Auch, wenn er bei dieser WM nicht mehr spielen könne, werde Henderson weiter beim Team bleiben, berichteten mehrere englische Medien. Der Verband teilte mit, dass der Spieler seine Regeneration im Mannschaftshotel in Kansas City fortsetzen werde.