Nach fünf WM-Teilnahmen und vielen Jahren als Profi beim FC Barcelona soll Rafael Márquez das mexikanische Team als Chefcoach zur WM 2030 führen. Der Übergang wurde lange geplant.

Mexiko-Stadt (dpa) – Wenige Tage nach dem WM-Aus Mexikos im Achtelfinale ist der lang geplante Trainerwechsel in der Nationalmannschaft nun perfekt. Der ehemalige Starspieler und bisherige Assistenztrainer Rafael Márquez übernimmt die Nachfolge seines Mentors Javier Aguirre als Chefcoach, wie der mexikanische Fußballverband mitteilte.

«Die Ernennung von Rafael Márquez ist Teil eines geordneten Übergangs», hieß es in der offiziellen Mitteilung. Die Beförderung des 47-Jährigen zum Cheftrainer war seit seiner Ernennung zum Assistenztrainer vor zwei Jahren für die Zeit nach der WM in Mexiko, den USA und Kanada vorgesehen worden.

Blick auf die WM 2030

Der 20 Jahre ältere Aguirre hat Márquez auf seine neuen Aufgaben mit Blick auf die WM 2030 vorbereitet. Nach der dramatischen 2:3-Achtelfinalniederlage gegen England im Aztekenstadion hatte «El Vasco» das Ende seiner dritten Amtszeit als Nationaltrainer Mexikos bestätigt.

Der neue Chefcoach ist eine Ikone des mexikanischen Fußballs. Der ehemalige Abwehrspieler des FC Barcelona absolvierte fünf Weltmeisterschaften für Mexiko und gilt als einer der bedeutendsten ehemaligen Fußballer des Landes.