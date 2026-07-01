Ein heftiges Gewitter über Mexiko-Stadt und Regen haben Konsequenzen für das Sechzehntelfinale des WM-Mitgastgebers gegen Ecuador. Die FIFA stimmt sich mit den lokalen Behörden ab.

Mexiko-Stadt (dpa) - Das erste K.-o.-Spiel von WM-Mitgastgeber Mexiko verzögert sich nach einem schweren Gewitter um voraussichtlich 60 Minuten. Etwa eine Stunde vor dem geplanten Spielbeginn um 19.00 Uhr Ortszeit (03.00 MESZ/MagentaTV) gab der Stadionsprecher zunächst nur eine Verspätung bekannt. Zur eigentlichen Anstoßzeit war auf Bildschirmen im Stadion von Mexiko-Stadt zu lesen, dass die Partie um 20.00 Uhr (04.00 Uhr MESZ) starten solle.

Abstimmung mit den lokalen Behörden

Mexiko trifft im Sechzehntelfinale auf Ecuador. «Aufgrund widriger Wetterbedingungen in Mexiko-Stadt, einschließlich der durch Blitzschlag in der Nähe des Stadions verursachten Gefahr», sei der Anpfiff des Spiels verschoben, hieß es auf der FIFA-Internetseite zu der Partie. Die FIFA werde sich an die von den lokalen Behörden festgelegten Sicherheitsvorschriften halten. «Das Spiel wird beginnen, sobald dies gefahrlos möglich ist. Die Sicherheit aller Beteiligten hat für die FIFA oberste Priorität», hieß es.

Bis kurz vor dem ursprünglichen Anstoß hatte keine der beiden Mannschaften den Rasen auch nur zum Aufwärmen betreten. Das Gewitter hatte am späten Nachmittag eingesetzt mit starkem Regen auch in dem Stadtteil, in dem das Aztekenstadion im Süden der Metropole steht. Auf den Straßen in Mexiko-Stadt kam es zu noch deutlicheren Verzögerungen als sonst.D ie Zuschauer im Stadion wurden mit Musik bei Laune gehalten.