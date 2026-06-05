Kurz sieht es so aus, als würde Mexiko seine WM-Generalprobe verpatzen. Dann dreht der Co-Gastgeber auf und zeigt sich eine Woche vor dem Eröffnungsspiel in bester Laune. Der Gegner hilft kräftig mit.

Toluca (dpa) – Co-Gastgeber Mexiko hat seine Generalprobe vor der Fußball-Weltmeisterschaft mit 5:1 gegen Serbien gewonnen. In Toluca geriet die Nationalmannschaft eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika zunächst in Rückstand, drehte dann aber auf und kann nun mit viel Schwung ins Turnier gehen.

Petar Stanic brachte die nicht für die WM qualifizierten Serben in der 19. Minute in Führung und profitierte dabei von einer missglückten Abwehraktion der mexikanischen Innenverteidiger. Johan Vásquez (34. Minute) und ein Eigentor von Stefan Bukinac (45.+2) sorgten aber noch vor der Pause für die mexikanische Führung. Bukinacs Rückpass erwischte Torwart Filip Stankovic auf dem falschen Fuß und rollte ins Tor.

Raúl Jiménez (57.), ein Eigentor von Adem Advic (72.) und Luis Chavéz (90.) sorgten für die weiteren Treffer der Gastgeber, die nach Schlusspfiff unter Feuerwerk von den Fans bejubelt wurden.

Mexiko eröffnet die WM in Mexiko-Stadt am 11. Juni gegen Südafrika und trifft in Gruppe A zudem noch auf Tschechien und Südkorea.