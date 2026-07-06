Javier Aguirre gibt nach dem WM-Aus seinen Abschied als Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft bekannt. Seinem berühmten Nachfolger sichert er jede Unterstützung zu.

Mexiko-Stadt (dpa) – Javier Aguirre hat nach der dramatischen 2:3-Achtelfinale-Niederlage gegen England im Aztekenstadion das Ende seiner dritten Amtszeit als Coach der Mexikaner bestätigt. Der Trainerposten geht nun wie geplant an Rafael Marquéz. Die 47 Jahre alte Ikone arbeitete bereits seit zwei Jahren im Betreuerstab von Aguirre. «Ich habe ihm gesagt, dass er immer auf mich zählen kann», sagte der 67 Jahre alte Aguirre.

«Ich sage auf Wiedersehen zum Fußball. Auf Wiedersehen zum Aztekenstadion», sagte Aguirre: «Ich gehe mit Stolz.» Er hatte die Nationalmannschaft 2001 zum ersten Mal übernommen und blieb damals nur ein Jahr. Die zweite Amtszeit dauert von April 2009 bis Ende Juni 2010. Die dritte begann im Sommer 2024.